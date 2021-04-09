شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستقبل بعثة الرجاء المغربى في مطار القاهرة بـ"الورد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق نادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى القاهرة منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الفريقين في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونظم نادي بيراميدز استقبالا مميزا في المطار للأشقاء المغاربة.

ويحل الرجاء المغربي ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في رابع جولات دور المجموعات بالبطولة التي حل بيراميدز وصيفا في نسختها الماضية.

وحرص نادي بيراميدز على إرسال وفد يضم وليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي لاستقبال بعثة الرجاء في مطار القاهرة الدولي بالورود، ومساعدة الأشقاء المغاربة في إنهاء إجراءات الدخول حتى الوصول إلى فندق إقامة البعثة، في إطار توجيهات النادي برد المعاملة الرائعة التي تلقتها بعثة بيراميدز في الدار البيضاء قبل أسبوع لخوض مباراة الجولة الثالثة من الأشقاء في نادي الرجاء.

وعبر السيد سعيد وهبي رئيس بعثة الرجاء عن تقديره البالغ لنادي بيراميدز والاستقبال المميز الذي أعده لبعثة فريقه، مشددا على عمق العلاقات بين الناديين بوصفهما شقيقين قبل أي شيء وسعيد بوجوده في القاهرة متمنيا مباراة تليق باسم الناديين.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.



استقبال بعثة الرجاء بالوروود



الرجاء المغربى يصل القاهرة



بعثة بيراميدز تصل القاهرة



بيراميدز يستقبل بعثة بيراميدز