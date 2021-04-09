شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى: تونجيث السنغالى فريق قوى.. والترجى لن يتهاون أمام المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التونسى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مواجهة تونجيث السنغالى المقرر لها غدا في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المثلوثي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن تونجيث فريق قوي وفاز على الترجي في المباراة السابقة، مشددا على أنه يأمل في تعثر فريق المولودية في لقاء الغد أمام الترجي كي يتأهل الزمالك لدور الثمانية.

وأضاف اللاعب التونسي، أن الزمالك سيلعب لتحقيق الفوز في لقاء الغد من أجل الحصول على الثلاث نقاط، مشيرا إلى هناك تركيزا شديدا من الجميع لتحقيق الفوز على بطل السنغال.

وتابع المثلولي، أن لاعبي الزمالك لا يشغلون تفكيرهم في لقاء الترجي والمولودية حتى لا يتأثرون أمام بطل السنغال، وشدد على أن هدفهم الفوز فقط في لقاء الغد.

وأوضح المثلوثي، أنه من الصعب أن يلعب الترجي لقاء الغد بتساهل لأنه فريق كبير ويريد الفوز من أجل التأهل محتلا الصدارة، مشددا على انه يتمنى أن تكون النتيجة في صالح الزمالك، واختتم لاعب الزمالك تصريحاته بأنه من الصعب أن يتهاون الترجي ولاعبوه في لقاء الغد أمام بطل الجزائر.