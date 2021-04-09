شكرا لقرائتكم خبر عن المهدى سليمان: أيام معدودة وأتخذ إجراءات مناسبة لحسم وجهتى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهدى سليمان، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أنه بصدد اتخاذ إجراءات وفقًا لرؤيته، من أجل حسم وجهته المقبلة، خاصة فى ظل ابتعاده عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم الجارى، والاعتماد على شريف إكرامى فى حراسة المرمى.

وكتب المهدى سليمان عبر حسابه الشخصى على تويتر: "أيام معدودة وسوف أتخذ إجراءات مناسبة بناءً علي رؤيتي لحسم توجهاتي المقبلة وسوف أكون ردة الفعل وليس الفعل.. مهلة محارب و سوف نعود أقوى".

وبات المهدي سليمان مرشحا لتدعيم حراسة عرين الأهلي في الموسم المقبل، في ظل رغبة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومفاتحة بيتسو موسيماني المدير الفني في ضرورة إيجاد بديل قوي لمحمد الشناوي الحارس الأساسي.

ودخل المهدي سليمان دائرة اهتمامات الأهلي ليكون ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم عرينه في الموسم الجديد، إذا ما وافق موسيماني على ضم حارس مرمى جديد، باعتبار أن القرار النهائي لضم حارس مرمى متوقف على قرار المدرب الجنوب إفريقي.

ويستغل وكيل أعمال المهدي سليمان أزمة اللاعب في تسويقه والبحث عن نادي جديد ويحاول جس نبض مسئولي الأهلي بشأن ضم اللاعب، إلا أن فكرة ارتباط الحارس بعقد ممتد مع بيراميدز قد يبعد مسئولي القلعة الحمراء عن التعاقد مع المهدي.

ويعد المهدي سليمان من حراس المرمى المميزين في مصر ولكنه ابتعد عن المشاركة في بيراميدز لصالح شريف إكرامي، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية أنه تم عقد صفقة بموجبها يتم إبعاده عن حراسة عرين الفريق السماوي لصالح أشخاص آخرين.