ممثل الاتحاد الدولي تشيد ببطولة الفراعنة الدولية للجمباز

القاهرة - سامية سيد - أشادت كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز، بمستوى بطولة "كاس الفراعنة" الدولية الثانية للجمباز الأيروبيك والتي تستضيفها مصر حاليًا حتي 10 أبريل الجاري على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 8 دول وهي البرازيل وآزربيجان ورومانيا والتشيك وبيلاروسيا واليمن وسوريا ومصر البلد المضيف باجمالي ٣٩٥ لاعبًا.

وأضافت ماريا: مصر تشهد طرفة كبيرة فى جميع فروع الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين للعبة، وساعد الاتحاد فى نشر اللعبة بشكل ملحوظ وارتفاع عدد الممارسين خلال الفترة الاخيرة وأوضحت أن استضافة مصر للبطولات دليل علي ثقة الأتحاد الدولي فى مصر وقالت ماريا أن مصر وضعت نفسها ضمن الدول الكبري للعبة فى استضافة البطولات لما تتمتع به من منشآت رياضية على أعلى مستوى.

وشهد حفل الافتتاح أمس، عرضًا استعراضيًا رائعًا خلال حفل الافتتاح لاقى إعجاب المتابعين للحفل.

وشهد افتتاح البطولة يوسف الطباع عضوٍ المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي وماريا فوما عضو اللجنة الفنية لجمباز الايروبك بالاتحاد الدولي وكرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية بالاتحاد الاوروبي للجمباز نائب رئيس الاتحاد البحر المتوسط ونيلز دانيل رئيس لجنة التنسيق والإدارة الإذاعية لمنافسات الجمباز ورؤساء وفود الدول المشاركة ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين ورؤساء اللجان والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذي لاتحاد الجمباز.

جدير بالذكر، أن بطولة "كاس الفراعنة" الأولى قد أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 .