شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يزين ملعب الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة استادات المسئولة عن استاد "الأهلي والسلام" بوضع صور مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق على سور وجدران الملعب، تقديرا لدور اللاعب باعتباره من نجوم القلعة الحمراء والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات للأهلي قبل تعرضه لأزمة صحية.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر عبارة عن التصلب الجانبي الضموري في العضلات، تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، ويخضع للعلاج من أجل العودة مجددا للملاعب.

وجه نادي شباب أهلي دبي الإماراتي دعوة لـ مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي لحضور نهائي بطولة كأس الخليج العربي بالإمارات، ونشرت الصفحة الرسمية لشباب أهلي دبي فيديو لمؤمن زكريا على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مكتوبًا عليه: "شباب الأهلي يرحب بمؤمن زكريا فى وطنه الثاني، يشرفنا حضورك نهائي "كأس الخمسين" كأس الخليج العربي".

ويستدرج فريق الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يبحث خلالها الفريق عن الأحمر عن تحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقي وحسم المركزين الأول والثاني عن المجموعة الأولى.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزا للاعبيه على مواصلة العروض القوية، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة المريخ الأخيرة وكذلك استعادة الثقة في النفس بعد تراجع مستوى أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، أبرزهم محمد هاني وبدر بانون وعمرو السولية.