شكرا لقرائتكم خبر عن السكة يطيح بالداخلية من قمة القاهرة وبورتو يعود للصدارة وفوز الترسانة على زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباريات الجولة 21 من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية، وأسفرت مباريات اليوم عن مفاجأة كبيرة فجرها السكة الحديد بتغلبه علي الداخلية بهدف دون رد أحرزه محمد ريعو ليطيح السكة بالداخلية من على قمة المجموعة ويمنح الصدارة لبورتو الذي تعادل سلبيا مع سرس الليان ليصعد على القمة برصيد 35 نقطة.

وفاز الترسانة علي فريق زد بهدف دون رد أحرزه احمد العش ليصعد الترسانة للمركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما تعادل منتخب السويس مع فريق بتروجيت سلبيا.

كما تعادل النصر مع القناة 1/1 أحرز هدف القناة مروان حمدي وتعادل فريق النصر عن طريق أحمد كالوشا، وفاز الزرقا على النجوم بهدفين لهدف أحرز للنجوم محمود زناتي وتعادل الزرقا عن طريق حسام بركات واحرز محمد عصام هدف الفوز.

وفي مباراة مثيرة تعادل جمهورية شبين مع كوكاكولا 3/3 ، أحرز لشبين أكرم عبد ربه ومصطفي شلبي وصلاح فتحي وأحرز لكوكاكولا محمد يسري واريك وأحمد بندق.