شكرا لقرائتكم خبر عن قائد تونجيث السنغالى: سنواجه الزمالك بدون ضغوطات وهدفنا المركز الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جبيريل سيلا لاعب فريق تونجيث السنغالي، أن مواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها غدًا السبت، على استاد القاهرة فى ختام منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لن تكون سهلة على الطرفين.

وأضاف لاعب تونجيث السنغالى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء اليوم، قبل المباراة، إن فريقه سيبحث عن الفوز وتقديم عرض قوي، لافتًا إلى تونجيث سيخوض المباراة بدون أى ضغوطات على عكس الزمالك المطالب بتحقيق الفوز.

وأوضح لاعب الفريق السنغالى، أن فريقه سيخوض لقاء الغد لإثبات أن تونجيث لم يكن ضيف شرف في البطولة بالرغم من وداع المسابقة، ولكن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والتواجد في المركز الثالث.

وتابع، أن الفريق استفاد دروس كثيرة من المشاركة في البطولة ويتطلع للتطور فيما بعد، والعودة فى الموسم المقبل بشكل أفضل ومستوى متطور عن الموسم الحالى.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.