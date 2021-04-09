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الرئيس الشرفي لأهلي طرابلس يطلق مبادرة لمساعدة أطفال التوحد والأورام والشلل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أطلق الليبي إسماعيل الشتيوي، الرئيس الشرفي لنادي أهلي طرابلس، مبادرة خيرية في مصر تستهدف الأطفال المصابين بمرض التوحد ومرضى الشلل والأورام، خلال شهر رمضان.

وحدد الشتيوي، الاسبوع الاول من شهر رمضان ، موعدا لمبادرته، تحت إشراف الدكتورة إيمان الطيرة.

وشملت المبادرة الليبية في مصر، عددا من المراكز على مستوى المحافظات والقرى المختلفة، منها مركز القيروان، الشفاء، النور، الأمل، الطفل للتوحد، ومركز فوركيتسي.

تأتي مبادرة الشتيوي ضمن سلسلة من الأعمال والمشروعات الخيرية، التي تستهدف الأطفال وإعالة الأسر الفقيرة قبل شهر رمضان الكريم.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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