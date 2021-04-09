عودة زيزو.. الزمالك يُعلن قائمة لقاء الحسم أمام توينجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك قائمة فريقه للمواجهة الختامية في مجموعات دوري أبطال إفريقيا ضد فريق توينجيت السنغالي.

وشهدت القائمة عودة اللاعب أحمد سيد "زيزو" لدعم الصفوف البيضاء في المواجهة المصيرية التي لا بديل للأبيض خلالها سوى تحقيق الفوز.

ويحتاج الزمالك للفوز على توينجيت السنغالي، وخسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي من أجل التأهل إلى ربع النهائي للموسم الثاني على التاولي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي.