ثامن المستبعدين.. الترجي يفقد أبرز لاعبيه للإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن نادي الترجي التونسي عن استبعاد لاعبه فوسيني كوليبالي من مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لإصابته بفيروس كورونا، وبذلك يغيب 8 لاعبين عن المباراة المنتظرة غدًا السبت.

وقال الترجي في منشور عبر الفيسبوك اليوم الجمعة: "أظهرت تحاليل كوفيد 19 التي خضع لها لاعبو الترجي الرياضي التونسي أمس إصابة متوسط ميداننا فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا".

ويغيب عن الترجي مدافعه محمد علي اليعقوبي بسبب عقوبة الإيقاف، بعد تلقيه 3 بطاقات صفراء في المباريات السابقة للفريق، كما سيغيب 3 لاعبين للإصابة، وهم الإيفواري سدريك جبو والثنائي الجزائري محمد أمين توجاي إلياس شتي، وهناك إمكانية أيضًا لغياب ويليام توجي الذي يعاني من إصابة لكن استبعاده غير مؤكد.

وسبق أن أعلن مجدي تراوي المدرب المساعد للترجي أنهم قرروا إراحة اللاعبين المهددين بالانذار الثالث والإيقاف وهم؛ محمد علي بن رمضان، وحمدي النقاز وغيلان الشعلالي لاعب خط الوسط.

ويلعب الترجي أمام مولودية الجزائر في نفس توقيت مباراة الزمالك أمام توينجيت، ويحتاج وصيف دوري الأبطال إلى انتصار تونسي من أجل التأهل في حالة الفوز على منافسه السنغالي.