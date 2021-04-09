فوز صعب للأهلي على سبورتنج بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الأهلي على فريق سبورتنج ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بصعوبة بعد أن سيطر التعادل على أغلب فترات المباراة، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على صالة الأوليمبي بالإسكندرية.

وفاز الأهلي على سبورتنج بنتيجة 34-32.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 18-18.

وشهد الشوط الثاني إثارة قوية بين الفريقين، حيث تقدم سبورتنج بفارق 3 أهداف، قبل أن يعود الأهلي ويتعادل ثم يتقدم قبل النهاية ب10 دقائق، لكن الفريق السكندري عادل النتيجة مرة أخرى، قبل أن ينجح الفريق الأحمر في حسم المباراة في نهايتها بفارق هدفين.

وشهدت المباراة تألق واضح من إسلام حسن صانع ألعاب الاهلي الذي ساهم بأهدافه في فوز الفريق بالمباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر الاهلي ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 37 نقطة، بينما أصبح رصيد سبورتنج 30 نقطة.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطة واحدة، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.