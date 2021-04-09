كارتيرون: أتمنى فوز الترجي أمام المولودية.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إن مواجهة فريقه المقبلة أمام توينجيث السنغالي لها حسابات كثيرة، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في اللقاء فقط.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنه يتمنى أن يفوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر كي يتأهل الزمالك في حالة فوزه على بطل السنغال.

وأوضح، أن بعض القرارات الانضباطية التي اتخذها تجاه بعض اللاعبين في الفترة الأخير تهدف لإعادة الفريق للطريق الصحيح، لافتًا أن هذه العقوبات لفترة مؤقتة.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن هذه العقوبات ستعيد حالة الانضباط للفريق، مؤكدًا أن فريقه لن يتأثر بغياب أي لاعب في ظل وجود قائمة تضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

ويرى كارتيرون أن مصير الزمالك في البطولة ليس في يد فريقه، موضحا أن الزمالك سيلعب للفوز، ولكن يجب أن تخدم الظروف الفريق ويفوز الترجي على المولودية.

وأكد أن المهاجمين المتاحين حاليا في الزمالك لديهم كفاءة جيدة ولكنهم لم يكونوا جاهزين بنسبة 100%.

وأتم تصريحاته:" عندما عدت للزمالك وجدت الفريق يفتقد الروح القتالية للاعبين بخلاف عدم الجاهزية بنسبة كبيرة".