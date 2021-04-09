المثلوثي: فوز توينجيت على الترجي يثبت أنه فريق قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذر حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك من خطورة فريق توينجيت السنغالي في ختام مباريات مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 5 نقاط من 5 مباريات، بفارق 3 نقاط عن مولودية الجزائر الثاني، ويحتاج الأبيض ليفوز على توينجيت ويخسر منافسه الجزائري أمام الترجي في تونس ليبلغ ربع النهائي.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال المثلوثي :"فريق توينجيت قوي بدليل فوزه على الترجي في المباراة الماضية، لكننا نأمل في أن يتعثر المولودية بالخسارة أمام الترجي لكي نعبر إلى ربع النهائي".

وأضاف اللاعب التونسي :"الزمالك سيلعب من أجل الفوز على الفريق السنغالي، ولدينا تركيز شديد من أجل حصد نقاط المباراة كاملة، دون أن ننشغل بالتفكير في لقاء المولودية والترجي".

وأنهى المثلوثي :"من الصعب أن يتساهل الترجي أمام مولودية الجزائر، فهو يرغب في احتلال صدارة المجموعة، ونثق في أنه لن يتهاون في مباراة الغد (السبت)".