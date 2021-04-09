كرة يد.. الترجي يتعاقد مع مدرب الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الترجي تعاقده مع المصري باسم السبكي مدرب الزمالك السابق لتولي تدريب الفريق.

وذكر الترجي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك ان مدة التعاقد مع مدرب الزمالك السابق باسم السبكي لمدة سنة ونصف.

وكانت تقارير صحفية تونسية أشارت في وقت سابق عن اتفاق نادي باب سويقة مع الفرنسي ديديي دينار مدرب فرنسا السابق، قبل أن يتراجع الفرنسي عن تعاقده نظرا لأختلاف على مدة التعاقد حسب ما وصفته صحيفة ليكيب الفرنسية.

وحصل باسم السبكي مع يد الزمالك على العديد من البطولات مثل الدوري والسوبر الإفريقي وبطولة افريقيا للاندية أبطال الدوري.

ورحل باسم السبكي عن الزمالك في صيف الماضي، حيث تولى القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفا له حسين زكي نجم الفريق السابق.