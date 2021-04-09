رسمياً.. 8 بلاد أوروبية تعلن حضوراً جماهيرياً يصل إلى 100% في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 التي ستقام الصيف المُقبل ستشهد عودة الجماهير.

وتُبعد أغلب بلاد العالم الجماهير عن الحضور في المدرجات بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن بعض المُدن بدأت بالسماح بأعداد ضئيلة بالحضور.

وعبر موقعه الرسمي أعلن ويفا أن 8 مدائن من بين 12 مدينة تستضيف يورو 2020 أعلنت رسمياً حضور الجماهير، بينما تنتظر المُدن الباقية الإعلان يوم 19 أبريل الجاري عن موقفها.

الحضور الجماهيري عند الدول التي أعلنت موافقة السلطات لديها على دخول المشجعين إلى المدرجات في يونيو ويوليو القادمين، يتراوح بين 25% ويصل إلى 100% لدى البعض.

وأعلنت كل من أمستردام وبوخارست وكوبنهاجن وجلاسجو وباكو وسان بطرسبرج ولندن حضور الجماهير بنسب متفاوتة، بينما أكدت بودابست استضافة الجماهير بالسعة الكاملة للملعب بنسبة 100%.

وتنتظر ميونيخ وروما وبيلباو ودوبلن حتى 19 أبريل الجاري من أجل التنسيق مع الحكومات والسلطات لديها، قبل إصدار القرار النهائي بشأن الحضور.