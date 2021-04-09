يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري ابطال افريقيا، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يستضيف الاهلي نظيره سيمبا على ملعب “السلام We الاهلي”، ويتطلع إلى رد اعتباره في مباراة تعتبر تحصيل حاصل بعدما حسم الفريقين التأهل إلى دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وكان سيمبا قد فاز على النادي الاهلي في مباراة الذهاب ضمن الجولة الثانية، بهدفٍ دون رد سجله “لويس ميكيسوني”، في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني يوم 23-2-2021.

وفقد الاهلي فرصة المنافسة على صدارة المجموعة الأولى من دوري ابطال افريقيا في الجولة الخامسة الأسبوع الماضي، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع المريخ السوداني، تزامنًا مع فوز سيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام فيتا كلوب الكونجولي.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، من 5 مباريات، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ليتأهلا معاً لدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وتنقل مباراة الاهلي وسمبا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة بين سبورت ماكس 6 الفرنسية.

ويدير مباراة الاهلي وسمبا الحكم الجزائري “مصطفى غربال”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

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