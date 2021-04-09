يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة 25.

يستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، كلاسيكو السعودية بين الاتحاد وضيفه الهلال، في مباراة حاسمة بمشوار الفريقين.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه “الشباب”، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث وفي رصيده 42 نقطة.

ويتطلع الاتحاد إلى العودة لسكة الانتصارات من بوابة الهلال، حيث وقع في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام “الرائد”، بعد 3 انتصارات متتالية.

وسيغيب عن الاتحاد 4 لاعبين وهم أحمد حجازي وزياد المولد للإيقاف، بالإضافة إلى برونو هنريكي وعبدالإله المالكي بسبب الإصابة.

في المقابل، سيبحث الهلال عن تحقيق الفوز الخامس تواليًا من أجل تعزيز صدارته لجدول الترتيب، ومواصلة مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب، وسيفتقد خدمات الثلاثي “سلمان الفرج، عبدالله الحمدان وسالم الدوسري”، بسبب الإصابة.

وتنقل مباراة النصر وضمك على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “فهد العتيبي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش، 19:50 بتوقيت مصر، 20:50 بتوقيت السعودية.

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