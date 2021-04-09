تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021، بعد مباريات اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021.

تضم المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا أندية ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي وشباب بلوزداد الجزائري وتي بي مازيمبي الكونغولي بالإضافة إلى الهلال السوداني.

وحل شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً على صن داونز في جنوب افريقيا بعد عصر اليوم الجمعة، وكان مطالبًا بتحقيق الفوز لتجنب الخروج، في حال فاز الهلال السوداني على ملعب مازيمبي.

لكن شباب بلوزداد استطاع حسم مباراته أمام صن داونز من الشوط الأول بتسجيل هدفين متتاليين بواسطة أمير سعيود وأحمد قاسمي، وفي نفس التوقيت تلقت شباك الهلال السوداني ثنائية من مازيمبي مقابل هدف.

ورفع بطل الدوري الجزائري الموسم الماضي رصيد نقاطه لـ 9 ليترشح كثاني المجموعة الثانية، بينما بلغ صن داونز ربع النهائي برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات متتالية وتعادل وخسارة يتيمة.

أما الهلال السوداني الذي ضخت فيه أموال تركي آل الشيخ قبل بداية هذا الموسم، فقد ودع دور المجموعات بتذيل المجموعة برصيد 4 نقاط فقط.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم «مجموعة بلوزداد الجزائري»

ماميلودي صانداونز الجنوب افريقي 13 نقطة (تأهل لربع النهائي) شباب بلوزداد الجزائري 9 نقاط (تأهل لربع النهائي) مازيمبي الكونغولي 5 نقاط (ودع البطولة) الهلال السوداني 4 نقاط (ودع البطولة)

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