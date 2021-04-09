يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-4-2021، لحساب الجولة 25.

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على ضمك في استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، وعينه على تحقيق الانتصار الثالث تواليًا في الدوري السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرابع “التعاون” الذي يواجه العين لحساب الجولة الحالية، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “الاتحاد” الذي يصطدم بالمتصدر الهلال.

على الجهة المقابلة، يتطلع ضمك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية للإقتراب أكثر من الخروج من منطقة الهبوط، حيث لم يعرف الخسارة في آخر 3 مباريات.

ويقبع ضمك في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب وفي رصيده 24 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المركز الـ14، ويفصله 4 نقاط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط.

وتنقل مباراة النصر وضمك على قناة السعودية الرياضية 2، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبد الله الغامدي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش، 18:05 بتوقيت مصر، 19:05 بتوقيت السعودية.

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