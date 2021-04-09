تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد اليوم الجمعة 9 أبريل 2021، برسم مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية (الجوهرة المشعة).

يترقب الشارع الرياضي السعودي بشغف كبير الموعد الكبير بين الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين موسم 2021/2020، والذي سيحدد بنسبة كبيرة حظوظ كل فريق في مشوار الظفر بلقب كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، جمعها من 24 مباراة، متقدماً على خصمه الإتحاد بست نقاط كاملة، وعن الثاني نادي الشباب بفارق 3 نقاط.

ويتعين على زملاء رومارينهيو وأحمد حجازي تحقيق الفوز دون غيره أمام الهلال، للتشبث بآمالهم في التتويج بلقب الدوري السعودي حتى نهاية البطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الهلال والاتحاد، على ملعب الأول، بالتعادل الإيجابي 1/1 يوم 26 ديسمبر 2020، وكان وقتها الهلال يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب الروماني “رازفان لوشيسكو” قبل أن يقال في شهر يناير بسبب سوء النتائج.

من جهته يسعى أصدقاء لوسيانو فييتو وآندريه كاريلو إلى الهروب في صدارة ترتيب الدوري السعودي من جهة، وتحقيق فوز جديد على الاتحاد، وتكريس تفوق الموج الأزرق في آخر خمس مباريات كلاسيكو، حيث فاز الزعيم في 3 مباريات، وتعادل في مناسبتين فقط.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الهلال والاتحاد مساء اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021، بداية من الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش، ويقودها الحكم الدولي المغربي “رضوان جيد“.

وتنقل وقائع مباراة الهلال والاتحاد عبر القناة الرياضية السعودية الأولى، بالقمر الصناعي نايل سات، وقمر عرب سات 26 شرقاً.

واختارت قنوات السعودية الرياضية المعلق الرياضي السعودي الشهير فهد العتيبي للتعليق على قمة مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي بين الهلال واتحاد جدة.

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