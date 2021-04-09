الامارات | إماراتي يتفوق على 850 مصرياً في بطولة للسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتي يتفوق على 850 مصرياً في بطولة للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني يوسف المطروشي بذهبية سباق 100 متر حرة (فئة 17-18 سنة) في بطولة مصر الدولية للسباحة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، ليتفوق على أكثر من 850 سباح شارك في تصفيات سباق 100 متر، ليحقق المطروشي إنجازاً شخصياً له بتحقيق رقم خليجي جديد إضافة إلى رقمي دولة في سباقي 100-200 متر حرة.

وقال يوسف المطروشي لـ "الإمارات اليوم": "حققت زمن جديد (51:00 ثانية) أفضل من الرقم الخليجي في سباق 100 متر حرة في مسبح 50 متر، ولكني ابتعدت عن رقم التأهل الأولمبي لأولمبياد طوكيو البالغ 50:3 ثانية، وخضت السباق بوجود 85 تصفية تضم كل واحدة 10 سباحين، لأفوز بالميدالية الذهبية، وفي سباق 100 متر حرة للعمومي حصلت على المركز الثالث خلف سباحين مصريين يتدربان في أمريكا والفارق معهما كان ثانية واحدة فقط وأعمارهم 24 عاماً".

وأضاف: "في سباق 200 متر حرة حققت رقم دولة جديد وهو 1:53:8 دقيقة، وأنا سعيد بما حققته وقادر على المواصلة، وبإذن الله أحقق حلمي بالوصول للأولمبياد في المرات المقبلة".

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