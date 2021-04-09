شكرا لقرائتكم خبر عن «يورو 2020»: 8 مدن مضيفة تؤكد الحضور الجماهيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» رسميًا أن الحضور الجماهيري سيكون متاحًا لمباريات كأس الأمم الأوروبية 2020، والمزمع إقامتها في صيف العام الحالي، بعد أن تعرضت للتأجيل في الصيف الماضي بسبب جائحة كوفيد- 19.

وأوضح يويفا في بيانه الرسمي بأن 8 دول مضيفة للبطولة أكدوا قدرات ملاعبهم على استقبال الجماهير، بناءً على توقعاتهم بتحسن الوضع الصحي في بلدانهم خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو بسبب عدة عوامل، بما في ذلك بدء التطعيم في البلاد ضد الفيروس، وإجراءاتهم المخططة لإعادة فتح الاقتصاد مع التباطؤ المتوقع لانتشار الفيروس بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة حلول فصل الصيف.

«يويفا» عمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية «WHO» للتأكيد على انتظامه في عملية تقييم المخاطر المقررة من المنظمة للتعامل مع «كوفيد- 19» خلال النسخة القادمة من اليورو.

وتراوحت نسب استقبال الجماهير ما بين 25% لـ 100% بين الدول الـ8، فروسيا (سانت بيطرسبيرج) أكدت استقبال 50% من سعة الملعب مع احتمالية زيادة السعة المقررة بنهاية الشهر الجاري، بينما أوضحت العاصمة المجرية، بودابست انهم يستهدفون استقبال السعة الكاملة 100% من الملعب، مع وضع بعض القيود في عملية دخول الملعب.

أذربيجان (باكو) أكدت استيعاب 50% من سعة الملعب، مع وضع شروط معينة للحضور الجماهيري للمنتخبات المشاركة في البطولة مثل الحصول على شهادة صحية تفيد بـ سلبية اختبار فيروس كورونا.

4 دول أكدوا استعدادهم لاستقبال حضور جماهيري بين 25% لـ 33%، وهم هولندا (أمستردام)، بوخارست (رومانيا)، كوبنهاجن (الدنمارك) وجلاسجو (إسكتلندا)، مع إمكانية رفع هذه النسبة بحلول نهاية الشهر الجاري، بناءً على تطوير برامج الاختبارات الجماعية والظروف الصحية العامة في الدول الـ4.

العاصمة الإنجليزية لندن أكدت استعدادها لاستقبال حضور جماهيري بنسبة 25% للمباريات الـ3 في مرحلة المجموعات ومباراة دور الـ16، مع إمكانية رفع نسبة الاستقبال في مباراة نصف النهائي والنهائي، ولكن ذلك سيتم الكشف عنه في توقيت مبكر من شهر يونيو.

4 دول هي ما تبقت لإيضاح موقفها من الحضور الجماهيري للبطولة التي ستستضيف مبارياتها 12 ملعبًا في 12 دولة أوروبية مختلفة.

وكشف الاتحاد الأوروبي انه منح مهلة حتى الـ19 من الشهر الجاري لألمانيا (ميونخ)، روما (إيطاليا)، بيلباو (إسبانيا) ودبلن (جمهورية أيرلندا) لتوضيح موقفهم من الحضور الجماهيري في ملاعبهم الـ4 خلال البطولة.