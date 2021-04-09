شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحدث عن مواجهة الترجي والمولودية.. وإعادة الزمالك للطريق الصحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة تونجيث السنغالي غدا هي آخر مباراة في دور المجموعات ولها حسابات كثيرة، مشددا على أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز في اللقاء فقط.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة قائلا: «أتمنى فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر كي يتأهل الزمالك في حالة فوزه على بطل السنغال غدا».

وعلق كارتيرون على بعض القرارات الانضباطية التي اتخذها تجاه بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة، موضحا أنه يهدف لإعادة الفريق للطريق الصحيح، مشددا أيضا على أن هذه العقوبات لفترة مؤقتة، ولكن هذه العقوبات ستعيد حالة الانضباط للفريق.

وأوضح كارتيرون أن الزمالك لن يتأثر بغياب أي لاعب في ظل وجود قائمة تضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وشدد المدرب الفرنسي على أن الزمالك مصيره في البطولة ليس في يد فريقه، موضحا أن الزمالك سيلعب للفوز، ولكن يجب أن تخدم الظروف الفريق ويفوز الترجي على المولودية، مشيرا إلى أن التركيز في لقاء الغد فقط ولا حديث عن أي أمور أخرى.

وتابع كارتيرون بأنه عندما عاد للفريق وجد أسامة فيصل بعيدا عن مستواه، وطلب منه المشاركة في مباريات فريق الشباب لتجهيزه واقترب فريق الشباب من الفوز ببطولة الجمهورية، موضحا أن المهاجمين المتاحين بالفريق لديهم كفاءة جيدة ولكنهم لم يكونوا جاهزين بنسبة 100%.

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته بأنه عندما عاد للزمالك وجد الفريق يفتقد الروح القتالية للاعبين بخلاف عدم الجاهزية بنسبة كبيرة.