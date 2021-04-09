شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تفقدية لوزير الرياضة بنادي الزهور بالتجمع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم الجمعة بجولة تفقدية بنادي الزهور الرياضي بالتجمع الخامس يرافقه المستشار محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

شملت جولة وزير الشباب والرياضة التفقدية لنادي الزهور بالتجمع الخامس مجمع الصالات المغطاة، مجمع حمامات السباحة، المبني الاجتماعي، ملاعب كرة السلة، ملاعب كرة اليد، ملاعب كرة كرة السرعة، واطلع وزير الشباب والرياضة خلال الجولة على كافة الأنشطة الرياضية بالنادي.

وخلال زيارته للنادي افتتح وزير الشباب والرياضة صالة الجيمانيزيوم الجديدة بالنادي والمجهزة على أعلى مستوى، بالإضافة إلى عدد ٥ ملاعب لرياضة التنس.