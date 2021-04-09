شكرا لقرائتكم خبر عن «ويمبلدون» تثبِّت موعدها رغم تأجيل «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمو ويمبلدون أن البطولة ستقام فى موعدها المقرر رغم تأجيل بطولة رولان جاروس أسبوعا.

كان منظمو رولان جاروس قد أعلنوا فى وقت سابق أن بطولة جراند سلام ستقام هذا العام بين 30 مايو و13 يونيو بعد أسبوع من الموعد المخطط له، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور المحدود بسبب وباء كورونا، ما يعنى تقليص المدة بين البطولة الفرنسية وويمبلدون إلى أسبوعين فقط.

وقرر منظمو ويمبلدون، التى ألغيت العام الماضى لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، عدم تعديل موعدها لتنطلق كما كان مقررا فى 28 يونيو المقبل.

وبناء عليه سيتقلص موسم البطولات التى تقام على الأراضى العشبية إلى أسبوع، حيث ستتزامن بطولتا سانت-هيرتوجنبوش وشتوتجارت مع الأسبوع الثانى من رولان جاروس.

وأفاد منظمو ويمبلدون فى بيان: «بهدف الحد من التأثير على باقى جدول الموسم، سيتقلص موسم الأراضى الشعبية إلى أسبوع فى 2021».

وأضاف البيان: «ستقام ويمبلدون فى موعدها المحدد من 28 يونيو حتى 11 يوليو. سيعود موسم الملاعب العشبية ليكون من 3 أسابيع فى 2022».

فى سياق آخر، فازت الإسبانية جاربينى موجوروزا على البولندية ماجدالينا فريتش بواقع 6-1 و6-3 فى بطولة تشارلستون الأمريكية للتنس.

وحققت جاربينى، المصنفة 13 عالميا، أول فوز لها فى هذه البطولة التى لعبت فيها مرة واحدة فقط فى 2016 ولم تتخط الدور الأول.

واحتاجت اللاعبة الإسبانية 71 دقيقة لحسم المباراة أمام المصنفة 159 عالميا.

وستواجه موجوروزا فى دور الـ16 الفائزة من مواجهة الكازاخستانيين زارينا دياس وجوليا بوتنيستيفا.