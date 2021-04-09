شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يكشف موقف نيمار ومبابى من تجديد عقديهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ليوناردو، المدير الرياضى لنادي باريس سان جيرمان الفرنسى، عن الخطوة المقبلة التي سيتخذها النادى بشأن تجديد عقدى نجمى الفريق نيمار ومبابى.

وأفادت التقارير بأن نيمار الذي كان ينوى التجديد حتى عام 2026، جمد المفاوضات أملًا في العودة لبرشلونة للعب مع ميسى مجددًا.

أما مبابى الذي ينتهى عقده في صيف 2022 فلايزال يتباطئ مع وجوده ضمن خطط ريال مدريد.

وقال ليوناردو، خلال تصريحاته لشبكة «سكاى سبورت» الإيطالية، عن تجديد عقدى نيمار ومبابى: «سنتحدث قريبًا عن أشياء ملموسة، ويسعدنا التحدث عن العقود، لكننا نريد فقط التركيز على مواجهة بايرن ميونخ».

وأضاف: «الآن علينا أن ننظر إلى أشياء مختلفة، وسنصل إلى نتيجة في وقت ضئيل، لكن الشىء المهم هو التركيز على دورى الأبطال».

وتابع: «دوناروما؟ نحن في دورى الأبطال ولسنا في سوق الانتقالات».

وعن الفوز على بايرن ميونخ، علق: «لقد ظهر الفريق بأداء رائع للغاية في ظروف صعبة، وقمنا بتغيير نصف الفريق الذي لعب ضد برشلونة، ووصلنا إلى ألمانيا ولعبنا تحت الثلوج، وبايرن لم يخسر على أرضه منذ عامين، ونحن سُعداء جدًا بأداء الفريق».

من جانبه، قال كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، إنه لم يشعر بأى ضغط في مواجهة مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، وأحد أفضل حراس المرمى على مستوى العالم.

وقال مبابى إنه يأمل في إحراز المزيد من الأهداف، بعد أن هز شباك الحارس الألمانى الشهير مانويل نوير مرتين في فوز فريقه (3-2) على بطل ألمانيا.

ومنح مبابى (22 عامًا) فريقه التقدم مبكرًا، ثم عزز ماركينيوس تقدم الضيوف بالهدف الثانى في الدقيقة 28، قبل أن يرد النادى البافارى بهدفين حملا توقيع إيريك- مكسيم شوبو- موتنج، وتوماس مولر، ويحقق التعادل.

ومرة ثانية هز مبابى شباك نوير ليمنح فريقه التقدم من جديد، ويُلحق ببايرن ميونيخ أول هزيمة في دورى الأبطال منذ أكثر من عامين.

وقال مبابى بعد الفوز إنه «سعيد بحصوله على فرصة لاختبار قدراته في مواجهة نوير».

وقال عن ذلك في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «أحب اللعب في مواجهة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ومانويل نوير هو واحد من أفضل حراس المرمى طوال تاريخ اللعبة. لم أشعر بأى ضغط».

وخسر سان جيرمان (٠-١) أمام بايرن ميونيخ في نهائى البطولة العام الماضى، لكنه الآن يتقدم على حامل اللقب قبل لقاء العودة في 13 إبريل الجارى في ملعبه بالعاصمة الفرنسية.

وأضاف مبابى: «لعبنا في النهائى في مواجهته (نوير) ولم أسجل أي أهداف، لكنى الآن أحرزت هدفين، سألعب مرة ثانية في مواجهته وكلى أمل في التهديف من جديد».