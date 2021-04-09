شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي عن خسارة الزمالك أمام الصفاقسي في 2004: لم نبكِ رغم الأهداف الغريبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق الحساب الرسمي لنادي الترجي الرياضي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة نارية، قبل مباراة فريق الكرة بالنادي أمام نظيره مولودية الجزائر، بالمرحلة الأخيرة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، وهي المجموعة التي يتنافس بها فريق نادي الزمالك.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصار على تونجيت السنغالي مع خسارة المولودية على يد الترجي في رادس، كي يتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ونشر حساب الترجي الرسمي عبر تويتر فيديو لمباراة الزمالك والصفاقسي بنسخة 2004 لدوري أبطال العرب.

وعلق حساب الترجي: «دوري أبطال العرب 2004، الزمالك ينهزم على ميدانه ضد النادي الصفاقسي ويحرم الترجي من الترشح».

وواصل حساب الترجي: «لا كانت حملة إعلامية ولا بكاء وعويل طوال أسبوع المقابلة ولا اتهامات بعد المباراة رغم الأهداف الغريبة».