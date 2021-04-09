شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: اتحاد الكرة يحارب الزمالك قبل مواجهته الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، إن اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة سابقًا برئاسة عمرو الجنايني، رحلت لعدم إقامة انتخابات اتحاد الكرة.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: «لماذا لم تستمر لجنة عمرو الجنايني في منصبها طالما أن اللجنة الثلاثية أيضًا لم تقم بتنظيم انتخابات لاتحاد الكرة».

وتطرق وليد صلاح عبداللطيف في حواره عن حكام لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 18 أبريل المقبل، مشددًا: «محدش فاهم حاجة وأنت بتوديني البحر وترجعني تاني ليه طالما أن القرار متاخد بتعيين حكام أجانب في لقاءات القمة».

وأتم: «لماذا تصدر ذلك القرار قبل لقاء الزمالك وتونجيت قبل مباراة يوم السبت المقبل والتي ستحسم صعود الأبيض لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولجنة الزمالك ستتأثر بالتفكير في الحكام وهذا سيؤثر على لقائه المؤثر، ومتأكد أن اتحاد الكرة يقصد إثارة البلبلة للتأثير على تركيز الحكام».