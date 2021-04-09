شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس حمام سباحة مركز شباب المقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حجر أساس حمام سباحة مركز شباب نور المقطم وذلك بنظام حق الانتفاع BOT وذلك خلال جولته التفقدية لمحافظة القاهرة.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مراكز الشباب في مختلف محافظات مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة لديها خطة طموحة تشمل التوسع في الطرح الاستثمارى بأنظمة مختلفة، لرفع كفاءة مراكز الشباب حتى تتناسب مع رؤية القيادة السياسية وتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على مراعاة كافة المواصفات والمعايير في جميع الأعمال الإنشائية مع الشركات المنفذة بحيث يتم الانتهاء منها وفق المواعيد والتوقيتات المحددة.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة أنشطة الجوالة بالمركز وشاهد عرضاً لرياضة الكاراتيه وكرة القدم من أعضاء المركز.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة تفقدية اليوم الجمعة لمحافظة القاهرة يقوم خلالها بتفقد وافتتاح عدداً من المنشآت الشبابية والرياضة.