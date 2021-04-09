تفاصيل إنهاء الأهلي لأولى صفقاته.. ويفاضل بين 4 مرشحين جدد بالميركاتو الصيفي

الشارقة - اميمة ياسر - أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع أولى صفقات الفريق الصيفية، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق خلال منافسات الموسم الجديد، فى ظل وجود رغبة من جانب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في تدعيم الصفوف بشكل مثالي، وسد نواقص الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

وبات كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، والمعار حاليا لنادي إنبي، قريبا من التواجد فى صفوف نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل اتفاق مدير التعاقدات بالنادي على تواجده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق، إضافة إلي نجاحه فى الإيجادة مركز الظهير الأيسر للفريق. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتحصل النادي الأهلي على توقيع كريم فؤاد خلال الفترة الماضية، منتظرا، إنهاء كافة التفاصيل مع ناديه خلال الفترة الحالية، بعدما أبلغ اللاعب إدارة ناديه بعدم تفعيل عقده خلال الفترة المقبلة، من أجل انتقال الأحمر بشكل رسمي مع بداية الموسم المقبل.

واستعرض موقع «الوطن سبورت» عددًا من الأسماء المرشحة من أجل التواجد فى النادي الأهلي خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المهدي سليمان

وافق المهدي سليمان حارس نادي بيراميدز، على الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي ليكون بديل محمد الشناوي خلال منافسات الموسم المقبل، بسبب وجود أزمة للمهدي مع إدارة ناديه خلال الفترة الأخيرة، بسبب تواجد شريف إكرامي وابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

أحمد سمير وعبدالرحمن مجدي

أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الفترة الأخيرة، ارتبط اسمه بالانتقال إلي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إضافة إلى عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الإسماعيلي المرشح للتواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة من جانب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

جاكسون موليكا

اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا لاعب نادي ستاندرلييج البلجيكي، بات من أقرب المرشحين لخلافة مواطنه والتر بواليا الذي بات قريبا من الرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، فى ظل عدم تقديمه الإضافة منذ انضمامه لصفوف الفريق قادما من نادي الجونة.