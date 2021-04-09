«مصالحة الجماهير ورد الاعتبار.. واختبار البدلاء».. الأهلي يسعى لضرب 5 عصافير بحجر واحد أمام سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - رغم حسم المنافسة في مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، وتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة المقبلة بالدور ربع النهائي، إلا أن مباراة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساءً على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تبقى ذات أهمية خاصة لجماهير القلعة الحمراء التي لن تقبل فيها بالتهاون رغم تأهل المارد الأحمر بشكل رسمي.

وضمن الأهلي تأهله إلى ربع النهائي بعد تعادله في الجولة الماضية مع المريخ السوداني خارج الديار بهدفين لمثلهما، وفي الوقت نفسه خسر فيتا كلوب الكونغولي برباعية مقابل هدف أمام سيمبا التنزاني، ليتأهل الفريق الأحمر كثاني مجموعته برصيد 8 نقاط خلف فريق سيمبا صاحب الصدارة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

الفوز ومصالحة الجماهير

أول هدف أمام الأهلي سيكون تحقيق الفوز في لقاء سيمبا لمصالحة الجماهير الأهلاوية، وطمأنتهم بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الماضية أمام المريخ السوداني، خلال اللقاء الذي تراجع فيه الأهلي بهدفين نظيفين في الشوط الأول قبل أن يعود خلال الشوط الثاني وينتزع التعادل في الثواني الأخيرة ويمنع السقوط في الخسارة الثانية بأفريقيا تحت قيادة موسيماني.

رد الاعتبار أمام بطل تنزانيا

في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سيمبا التنزاني، خسر النادي الأهلي بهدف نظيف، ليلحق بالأهلي أول هزيمة في ولاية موسيماني بأفريقيا، وأول هزيمة عموما داخل محلياً وقارياً، حيث لم يخسر الفريق الأحمر تحت قيادة الجنوب أفريقيا سوى مباراتي، بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية ثم مباراة سيمبا في افتتاح دور المجموعات بهدف نظيف، وسيسعى الأهلي لرد الاعتبار في مباراة اليوم خاصة بعدما حسم سيمبا صدارة المجموعة على حسابه.

توجيه رسالة قوية للمنافسين قبل ربع النهائي

فوز الأهلي على سيمبا التنزاني سيوجه رسالة قوية إلى منافسيه المرتقبين في ربع النهائي وهم، صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والذين تأهلوا كأول مجموعتهم، حيث سيرسل الفريق الأحمر رسالة تحذير بأنه ليس فريقاً سهلاً بعد تأهله كثاني مجموعته، وسيمنح الفوز في مباراة اليوم ثقة لدى اللاعبين في قدرتهم على الاحتفاظ باللقب الذي يحملوه من الموسم الماضي.

اختبار البدلاء

يعاني النادي الأهلي من الكثير من الغيابات في مباراة اليوم، وأبرزها ياسر إبراهيم أحدث المنضمين لقائمة الإصابات، ونظراً لغياب علي معلول أيضاً بسبب إصابته في العضلة الخلفية، سيكون الأهلي مضطراً للاعتماد على سعد سمير أو رامي ربيعة في خط الظهر مع بدر بانون على أن يلعب أيمن أشرف في الجبهة اليسرى، بالإضافة إلى التغييرات المرتقبة في الهجوم بسبب إصابة والتر بواليا الذي كان يعتمد عليها موسيماني كبديل، بالإضافة إلى وسط الملعب الذي يشهد غياب حمدي فتحي لإصابته في الذراع، وستكون الفرصة سانحة للاعتماد على أليو ديانج أو أكرم توفيق برفقة عمرو السولية.

دفعة معنوية قبل استئناف المنافسة المحلية

فوز الأهلي في مباراة اليوم سيمنح الفريق الأحمر دفعة معنوية كبيرة قبل استئناف المسابقات المحلية سواء الدوري أبو الكأس، خاصة مباراة القمة المرتقب إقامتها 18 أبريل الجاري والتي ستحسم بنسبة كبيرة بطل النسخة القائمة في ظل تقارب النقاط وصعوبة المنافسة.