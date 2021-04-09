شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر جهود مارسيلو 3 أسابيع بسبب مزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثبتت الأشعة التي خضع لها حسين السيد مارسيلو لاعب طلائع الجيش المعار للنادى الإسماعيلي إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية يغيب على أثرها ثلاثة أسابيع عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري البورسعيدي ولم يستطع استكمال المباراة بسببها ليخرج ويحل مصطفى فارس بديلا له.

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة قصيرة للاعبين الأساسيين لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى، وحصد الإسماعيلى انتصارا مثيرا على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى الديربى الذى جمعهما ضمن منافسات الأسبوع الــ18 ببطولة الدورى المحلى.

ويخضع حسين السيد لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للإسماعيلي لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة خاصة أنه من الركائز الأساسية.

وحقق الإسماعيلي ثاني انتصاراته هذا الموسم، وكان الفوز الأول على المصرى منذ موسم 2017 / 2018 في دربي القنال، سجل فريد شوقي بالخطأ في مرماه، وشكري نجيب هدفا الإسماعيلي في اللقاء، فيما سجل محمد عبد اللطيف جريندو هدف المصري الوحيد.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة الـ14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد المصرى عند 26 نقطة فى المركز الرابع.