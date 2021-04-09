شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكيك بوكسينج يصل الكاميرون للمشاركة فى بطولة كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار دوالا بالكاميرون، اليوم الجمعة، بعثة المنتخب القومي للكيك بوكسينج، قادمة من مطار القاهرة الدولي، للمشاركة فى بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج المقامة حاليا بالكاميرون.

وحرصت مصر للطيران على استقبال بعثة المنتخب القومي للكيك بوكسنج عند وصولهم مطار دوالا بالكاميرون على متن رحلة مصر للطيران رقم 887، وكان في استقبال المنتخب مدير مكتب وفريق عمل مصر للطيران بالكاميرون، وممثل الإتحاد الكاميروني للكيك بوكسينج.

وأعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، مشاركة المنتخب الوطني فى بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسيج والتى تقام فى الكاميرون خلال الفترة من 5 إلى 12 أبريل الجارى بمشاركة ستة لاعبين.

وقال صبيح، فى تصريحات صحفية، إن بطولة كأس أفريقيا للكيك بوكسينج من البطولات القوية على الصعيد القارى، وستكون مهمة للغاية من أجل اكتساب كافة اللاعبين المشاركين الخبرات والاحتكاك مع نظرائهم فى القارة السمراء.

وتعد مشاركة المنتخب الوطني في منافسات كأس إفريقيا للكيك بوكسيج هي البطولة الدولية الرسمية الأولى للاتحاد بعد تأسيسه رسميا بقرار وزاري في عام 2020.