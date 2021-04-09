شكرا لقرائتكم خبر عن السيد وياسين يتأهلان لربع نهائي الفردي لسيف المبارزة ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثنائي منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للدور ربع النهائي لمنافسات الفردي ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 ابريل 2021 بالصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

وتغلب محمد ياسين في دور ال16 على لاعب النمسا جان شاهمان بنتيجة 15-5 ليتأهل للدور ربع النهائي ويواجه الفرنسي إليكسيس ميسين المصنف الأول عالميا في الشباب.

وكان ياسين قد تغلب في دور ال128 على الإماراتي خالد بلسيلاح بنتيجة 15-8 ثم فاز على البرتغالي ليوناردو ماركوس في دور ال64 بنتيجة 15-12 وفاز في دور ال32 على البولندي توماسيس كالوزنيسكي بنتيجة 15-11.

كما تأهل محمد السيد إلى الدور ربع النهائي بعد تغلبه على لاعب تشيلي جورجي فالدراما بنتيجة 15-7 ليواجه الفرنسي تايتوان سورين المصنف الثالث عالميا في الشباب.

وكان قد تغلب في الدور ال128 على لاعب أذربيجان بارات جولييب بنتيجة 15-5 وفاز على الإسباني خافيير ديلوزموزوز بنتيجة 15-12 في دور ال64 ثم فاز في دور ال32 على لاعب البرتغال فيليب فرازاو بنتيجة 15-4.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.