شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: الحضري أفضل حارس فى تاريخ مصر..وإكرامي والمأمور الأبرز بالأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك و منتخب مصر السابق أن عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك الأسبق هو أفضل حارس في تاريخ مصر من ناحية الأرقام والبطولات والإنجازات التي حققها.

أضاف عبد الواحد السيد خلال ندوته بـ"الخليج 365"، أن عادل المأمور هو أفضل حارس في تاريخ مرمي الزمالك، وإكرامي الشحات أفضل حارس في تاريخ النادي الأهلي.

تابع عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الترشح في انتخابات نادي الزمالك على منصب العضوية، مؤكداً أنه وضع عدة أهداف عقب إنتهاء مسيرته الكروية ومنها العمل بالمجال الإعلامي، وأنه سعيد بتجربته في قناة نادي الزمالك حاليا، ومن ضمن أهدافه أيضا التواجد في منصب عضوية اتحاد الكرة.

وأضاف نجم الزمالك السابق، أنه أنهي دراسة الإعلام منذ 2019، وأنه يفضل العمل الإعلامي عن التدريب، واتجاهه الفترة القادمة الاستمرار في الإعلام والعمل الإداري.