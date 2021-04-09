شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميار شريف يعلن إصابة بطلة التنس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
صرح شريف منصف وكيل أعمال نجمة التنس المصرية ميار شريف، أن اللاعبة أصيبت بڤيروس كورونا الأمس بعد أن تم إجراء المسحة وتبين أنها إيجابية، قائلا: إن البطلة المصرية وفريق العمل حاليا في زيارة سريعة لمصر، وفور وصولها شعرت ببعض الاعياء، وعلية تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين ايجابية الحالة.
وأضاف شريف منصف، فى تصريحات صحفية، أن الفريق حاليا قائم علي العمل علي تعديل جداول تدريبات وبطولات وارتباطات البطلة المصرية التي كان من المقرر أن تشارك في بطولة في البرتغال في منتصف الشهر الحالي، تمهيداً للاشتراك في بطولة رولاند جاروس بفرنسا، أحدي البطولات الأربع العظمي في التنس، أملاً أن لا تؤثر الإصابة بالڤيروس علي طول مدة عدم التدريب والمشاركة في البطولات، واستمرار العمل علي الهدف القادم وهو دخول قائمة المائة الكبار في عالم التنس.
ونجحت ميار شريف فى الصعود للدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الفوز على اللاعبة الفرنسية كلوى باكيه 2\0 خلال مباراة الدور الأول، وكانت المجموعة الثانية التى انتهت بفوز ميار 7\5 فى قمة الإثارة والندية بين اللاعبتين، حتى تعادلا 4\4 ، ثم 5\5، بعد نهاية الشوط العاشر ، حتى استطاعت لاعبة المنتخب المصرى من كسر إرسال منافستها الفرنسية لتفوز في الشوط السادس، لتسيطر على المجموعة، وتفوز وتحسم اللقاء لصالحها.
وبذلك تكون ميار شريف أول مصرية تفوز بالدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة، وأول مصرية فى التاريخ تحقق فوزًا فى أحد بطولات الجراند سلام للتنس بالدور الرئيسى.
وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.