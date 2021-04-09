شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميار شريف يعلن إصابة بطلة التنس بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرح شريف منصف وكيل أعمال نجمة التنس المصرية ميار شريف، أن اللاعبة أصيبت بڤيروس كورونا الأمس بعد أن تم إجراء المسحة وتبين أنها إيجابية، قائلا: إن البطلة المصرية وفريق العمل حاليا في زيارة سريعة لمصر، وفور وصولها شعرت ببعض الاعياء، وعلية تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين ايجابية الحالة.

وأضاف شريف منصف، فى تصريحات صحفية، أن الفريق حاليا قائم علي العمل علي تعديل جداول تدريبات وبطولات وارتباطات البطلة المصرية التي كان من المقرر أن تشارك في بطولة في البرتغال في منتصف الشهر الحالي، تمهيداً للاشتراك في بطولة رولاند جاروس بفرنسا، أحدي البطولات الأربع العظمي في التنس، أملاً أن لا تؤثر الإصابة بالڤيروس علي طول مدة عدم التدريب والمشاركة في البطولات، واستمرار العمل علي الهدف القادم وهو دخول قائمة المائة الكبار في عالم التنس.