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الزمالك بالزي الأساسى أمام تونجيث السنغالي وحارس المرمى يرتدى الأخضر

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القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتونجيت السنغالي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، بينما يرتدي الفريق الفريق السنغالي اللون الأزرق في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر .

 


الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت

 

حضر الاجتماع الفني من قبل الزمالك الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري، وباسم زيادة نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي، وأحمد إبراهيم إداري الفريق، وإبراهيم تركي عامل المهمات، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، ومراقب اللقاء ومسؤولي النادي السنغالي وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم .

 

ويلتقي الزمالك مع تونجيت السنغالي في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة مباراة تونجيث السنغالي، عقب انتهاء المران اليوم، قبل توجه المدير الفني لاستاد القاهرة لعقد مؤتمر صحفي هناك للحديث عن مباراة الغد.

 

فيما يخوض فريق تونجيث مرانه الرئيسي في السادسة مساء اليوم بإستاد القاهرة، بعد الوصول للقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، وخوض الفريق تدريباته بفندق الإقامة لحين خوض المران الرئيسي اليوم بملعب مباراة الغد.

 

ويستعد فريق الزمالك لمباراة تونجيث تحت شعار "فاضل على التأهل خطوة"، بعد تخطى المرحلة الأولى فى رحلة التأهل للدور المقبل بالفوز على مولودية الجزائر، السبت الماضى، فى الجولة الخامسة لدورى الأبطال، ويتبقى تحقيق الفوز على تونجيث السنغالي بالجولة الأخيرة وانتظار سقوط المولودية أمام الترجي بنفس الجولة في تونس.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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