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شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزي الأساسى أمام تونجيث السنغالي وحارس المرمى يرتدى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وتونجيت السنغالي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر، بينما يرتدي الفريق الفريق السنغالي اللون الأزرق في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأصفر .
الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وتونجيت
حضر الاجتماع الفني من قبل الزمالك الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري، وباسم زيادة نائب مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي، وأحمد إبراهيم إداري الفريق، وإبراهيم تركي عامل المهمات، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، ومراقب اللقاء ومسؤولي النادي السنغالي وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم .
ويلتقي الزمالك مع تونجيت السنغالي في المباراة المقرر لها في السادسة مساء غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة مباراة تونجيث السنغالي، عقب انتهاء المران اليوم، قبل توجه المدير الفني لاستاد القاهرة لعقد مؤتمر صحفي هناك للحديث عن مباراة الغد.