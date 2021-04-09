الامارات | بالصور: مأذون يضع "الكلبشات" في يدي حارس الزمالك وملكة جمال الجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: مأذون يضع "الكلبشات" في يدي حارس الزمالك وملكة جمال الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد حارس مرمى الزمالك المصري محمد أبو جبل قرانه على ملكة جمال الجزائر 2018 الأميرة سمارة، وانتشرت، الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من حفل الزفاف الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم كرة القدم في الزمالك ومصر.

وخطف المأذون الأضواء خلال عقد القران بمفاجأته العروسين حين وضع في يديهما القيود "الكلبشات"، وأضفى جواً من المرح بتعليقاته التي اعتبرها البعض طريفة، فيما لقيت انتقادات من المتابعين على مواقع التواصل.

من جهته، سلط موقع "اليوم السابع" المصري الأضواء على زوجة أبو جبل، وقال: "إنها توّجت قبل عامين بلقب ملكة جمال العرب، وتنحدر أصولها من مدينة بومرداس شمال الجزائر، حاصلة على شهادة البكالوريوس في التسويق ونظمت دراسات فى إنجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات".

وأضاف الموقع أن "الأميرة سمارة دخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر، وما زالت تحتفظ بأصولها وتعيش فى مسقط رأسها بعيد عن الأضواء، كما أنها تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر".

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