شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو بحضور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى .

ويتضمن مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو ملعبا منجلا بالنجيل الصناعي ، وملعبا متعدد الأغراض ، ٢ ملعب للتنس الأرضي ، حمام سباحة للأطفال ، حمام سباحة نصف أوليمبي، مبني اجتماعيا للأعضاء .



وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في ظل استراتيجية الدولة المعنية ببناء الإنسان المصري في مختلف الجوانب الرياضية والاجتماعية والثقافية .

يأتي ذلك ضمن جولة وزير والشباب والرياضة التفقدية لمحافظة القاهرة والتي تتضمن افتتاح مجموعة من المنشآت الرياضية والشبابية بمراكز شباب وأندية المحافظة.