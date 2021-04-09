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وزير الرياضة يفتتح مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو بحضور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى .

ويتضمن مركز شباب الأمل بمدينة ١٥ مايو ملعبا منجلا بالنجيل الصناعي ، وملعبا متعدد الأغراض ، ٢ ملعب للتنس الأرضي ، حمام سباحة للأطفال ، حمام سباحة نصف أوليمبي، مبني اجتماعيا للأعضاء .


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ذلك يأتي في ظل استراتيجية الدولة المعنية ببناء الإنسان المصري في مختلف الجوانب والاجتماعية والثقافية .

يأتي ذلك ضمن جولة وزير والشباب والرياضة التفقدية لمحافظة القاهرة والتي تتضمن افتتاح مجموعة من المنشآت الرياضية والشبابية بمراكز شباب وأندية المحافظة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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