شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن رحيل ساسي عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك والكرة المصرية سابقًا، على ملف تجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: «أنا معارض لقرار تجديد عقود فرجاني ساسي بالرقم المطلوب من اللاعب رحيل اللعب أفضل من التجديد له بهذا الرقم المبالغ فيه».

وتابع: «هناك أولويات في تجديد عقود اللاعبين، فمثلا ما هو الأفضل تجديد عقود أحمد سيد زيزو أم محمود حمدي الونش، بكل تأكيد الونش الأجدر من زيزو في ملف التجديد لأنه أهم مدافع في مصر بالوقت الجاري».