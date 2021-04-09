شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تريزيجيه: محمد صلاح يستطيع إيذاءنا.. لقد سجل 20 هدفًا الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا إن انتصاره على ليفربول في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بسبعة أهداف لهدفين هو أفضل نتيجة في مسيرته التدريبية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الجمعة للحديث عن المباراة المرتقبة غدًا السبت بين ليفربول وأستون فيلا في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي: «فوزنا الدور الأول هو الأفضل في مسيرتي، ليفربول قوي جدا وحقق في موسمين الكثير، والفوز عليه بتلك النتيجة استثناء».

وتابع سميث: «فيرجيل فان دايك كان يلعب في تلك المباراة قبل الإصابة، بالطبع كان هناك بعض الحظ فقد سجلنا ثلاثة أهداف عكسية، ولكن الأداء كان استثنائياً.. ليفربول مازال في مكان يمكنه أن يسبب الخوف، ولديهم لاعبون يستطيعون إيذاءنا مثل محمد صلاح الذي سجل 20 هدفا في الموسم الجاري».

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول الترتيب بـ44 نقطة بعدما خاض 29 مباراة، فيما يأتي ليفربول سابعا بـ49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة.