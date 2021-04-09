شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض رحيل ديانج ويؤجل حسم مصير المعارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تأجيل حسم عودة بعض اللاعبين المعارين لنهاية الموسم الجارى، وفي مقدمتهم المدافع محمد عبدالمنعم، وصانع الألعاب أحمد حمدى عبدالقادر، المعاران لسموحة، والمدافع أحمد علاء والمهاجم عمرو جمال، المعاران لصفوف طلائع الجيش، لنهاية الموسم الجارى، وذلك للحكم على مستواهم الفنى بشكل دقيق، ووفقًا لاحتياجات الفريق فى الموسم الجديد.

وفى ذات السياق، رفض الجهاز الفنى للفريق الأحمر رحيل لاعب خط الوسط الدولى المالى أليو ديانج عن الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وجاء قرار موسيمانى، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض فى الفترة الماضية ودخوله اهتمام العديد من الأندية الأوروبية على رأسها نادى جالاتا سراى التركى.

ويعد ديانج إحدى الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للأهلى بشكل أساسى فى مركز خط الوسط مع كل من حمدى فتحى وعمرو السولية.

يذكر أن الأهلى سيبدأ اليوم السبت الاستعداد لخوض مباراة النصر القاهرى، وذلك بعد خوضه مباراة سيمبا التنزانى التى أقيمت أمس الجمعة، على استاد الأهلى وى السلام، فى ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

يلتقى الفريق الأحمر مع النصر القاهرى، أحد أندية القسم الثانى، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.