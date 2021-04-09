شكرا لقرائتكم خبر عن نجل فرجاني ساسي يخطف الأنظار في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد «عدي» نجل فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي.

وحرص لاعبو الفريق على مصافحة نجل ساسي والتقاط الصور التذكارية معه قبل خوض التدريب الختامي على ملعب النادي.

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز على فريق تونجيث السنغالي وانتظار نتيجة مباراة الترجي والمولودية التي ستجري في نفس التوقيت، خصوصاً أن فوز الزمالك وخسارة المولودية سيصعدان بالزمالك مع الترجي لدور الثمانية لدوري رابطة الأبطار الأفريقي.