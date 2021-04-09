شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحفظ على أداء بن شرقي و أوباما في التقسيمة الأخيرة استعداداً لمواجهة تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية خلال مران الجمعة استعدادا للقاء تونجيت السنغالي .

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة فنية بين اللاعبين، وتم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، وحرص المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء .

ويستعد الفريق للقاء تونجيت بطل السنغال المقرر له في السادسة مساء غدا السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .



وجاءت أبرز الأخطاء التي حذر كارتيرون لاعبيه من تكرارها امام تونجيت كثرة الاحتفاظ بالكرة وعدم اللعب من لمسة واحدة، واضطر كارتيرون لإيقاف التقسيمة خمس مرات بسبب احتفاظ لاعبي الفريق بالكرة أكثر من اللازم.

وشدد كارتيرون على الثنائي أوباما وأشرف بن شرقي بضرورة لعب الكرة من لمسة واحدة وعدم الاحتفاظ بالكرة كثيراً، خصوصاً أمام منطقة جزاء تونجيت.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز على بطل السنغال وانتظار ماستسفر عنه نتيجة مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر من أجل الصعود إلى دور الثمانية، خصوصاً أن فوز الزمالك على تونجيت وخسارة المولودية من الترجي تصعد بالزمالك مع الترجي لدور الثمانية واي نتائج أخرى تطيح بطموحات الزمالك خارج البطولة.