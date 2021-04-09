شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعود إلى الواجهة الآسيوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

عاد الوحدة إلى الواجهة بالتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بعد تجاوزه عقبة الزوراء العراقي 2-1 في المباراة، ضمن المحلق التأهيلي من البطولة القارية.

وبهذا التأهل المهم لجماهير أصحاب السعادة واصل الوحدة حضوره في البطولة القارية للمرة 13 والخامسة توالياً،كما حصل العنابي على دفعة معنوية مع مدربه الهولندي الجديد تين كات بتجاوز إحباطات الموسم المحلي وتحرره من الضغط.

وقدّم العنابي مباراة متباينة على مدار الشوطين، حيث لم يظهر بشكل جيد في الأول،بينما تحسن بشكل كبير في الثاني وظهر بشكل مغاير كلياً واستطاع أن يحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، من خلال تعامل تين كات بذكاء مع المباراة التي اعتمد فيها على تحفيز الفريق وتبديل مراكز بعض اللاعبين.

وتغادر بعثة الوحدة بطائرة خاصة إلى الهند غداً السبت لأداء مباريات المجموعة الخامسة،حيث يواجه«العنابي» بيروزي الإيراني الأربعاء المقبل،ويلعب مباراته الثانية أمام جوا الهندي يوم 17 أبريل الحالي، ويلتقي الريان القطري يوم 20.

على جانب آخر يجري الدولي محمد برغش أشعة على قدمه اليوم بعد تعرضه لإصابة عضلية في الشوط الأول، ولم يكمل المباراة، ليتم تحديد مدى الإصابة.