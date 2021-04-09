شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة «واوان» لبناء الأجسام في رأس الخيمة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تنطلق في تمام التاسعة صباح الجمعة، منافسات بطولة رأس الخيمة «واوان» لبناء الأجسام والتي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بدعم ورعاية سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية، وتقام في «قاعة VIP» برأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 320 لاعباً من مختلف دول العالم، وتعد البطولة الأغلى على مستوى البطولات التي تقام في الإمارات من ناحية قيمة جوائزها المالية والتي تبلغ أكثر من 100 ألف دولار أمريكي.

ودشنت اللجنة المنظمة للبطولة مجمع «VIP الرياضي»، والذي سيستضيف منافسات البطولة، ويعتبر من المجمعات الرياضية الحديثة والمميزة في الدولة، وذلك بحضور رئيس الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة محمد بن كايد القاسمي ورئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، ورئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية عادل واوان الشمري، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية.

من جهته، كشف عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام ورئيس لجنة الحكام فيصل الغيص الزعابي عن مشاركة أربعة حكام دوليين، إضافة إلى الحكام الدوليين في المنافسات وهم كل من عبدالهادي علي جاسم من البحرين وبدر العامري من سلطنة عمان ومحمد محسن من مصر والإسباني خوسيه ماريا، وذلك للمزيد من الدقة والشفافية المرتقبة في المنافسات خصوصاً أن جائزة بطل الأبطال تبلغ 100 ألف درهم، موضحاً أن توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تؤكد ضرورة بذل أفضل الجهود لتخرج البطولة بشكل مميز.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس سلسلة متاجر «واوان بروتين» للمكملات الغذائية عادل واوان الشمري: إن اختيار إمارة رأس الخيمة لإقامة البطولة يأتي تزامناً مع اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2021، معرباً عن تطلعه إلى ظهور المنافسات بشكل مميز وقوي. ووجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدعم المتواصل والرعاية الكريمة للمساهمة بإنجاح الحدث.