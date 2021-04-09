موعد مباراة ريـال مدريد وبرشلونة.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، في التاسعة مساء غدا السبت، صوب ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الذي يستضيف لقاء الكلاسيكو بين ريـال مدريد وبرشلونة، في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

ويدخل الريـال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ليفربول، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

على الجانب الآخر، لا يعرف برشلونة في المباريات الأخيرة إلا الفوز في الليجا، ويريد مواصلة الانتصارات لتضيق الخناق على أتلتيكو مدريد المتصدر.

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، سيدخلها الفريقان بشعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري، والحفاظ على الآمال في تحقيق لقب الليجا في ظل تعثر أتلتيكو مدريد في الفترة الأخيرة.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الليجا بـ66 نقطة، يليه برشلونة وصيفا بـ65 نقطة، وريـال مدريد ثالثا بـ63 نقطة.

ومن أبرز غيابات ريال مدريد عن الكلاسيكو سيرجيو راموس ورافاييل فاران وهازارد، للإصابة، ويفقد برشلونة أنسو فاتي وفيليبي كوتينيو ونيتو، بينما سيستعيد البارسا مدافعه المخضرم بيكيه.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

كورتوا

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز

مودريتش - كاسيميرو - كروس

فينيسيوس جونيور - بنزيما - أسينسيو

التشكيل المتوقع لبرشلونة

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: لونجليه، مينيجيزا، ألبا، سيرجينو ديست

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج

خط الهجوم: جريزمان، ميسي، ديمبلي

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المعلق: رؤوف خليف