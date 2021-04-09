بـ’’الكلابشات‘‘.. محمد أبو جبل يعقد قرانه على ملكة جمال الجزائر.. ومعلومات لا تعرفها عن زوجة حارس الأبيض (فيديو وصور)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، بعقد قرانه على ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى، مساء الخميس، في أحد فنادق القاهرة.

واحتفل حارس الزمالك بعقد قرانه في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء والعديد من لاعبي "القلعة البيضاء".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا طريفة لهما، وهما يرتديان "كلبشات"، أثناء عقد القران.

من هي سمارة يحيى؟

- سمارة يحيى البالغة 29 عاما هي ملكة جمال الجزائر لعام 2018 وملكة جمال العرب لعام 2019.

- ولدت في مدينة بومرداس في شمال الجزائر.

- حصلت "سمارة" على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

- درست اللغة اﻹنجليزية في بريطانيا لمدة عام.

- تعمل حاليا موديل في مجال الموضة بعد فوزها في مسابقات ملكات الجمال.

- دخلت عالم الموضة بترشيح من شقيقتها.

- في العام الماضي تم سحب لقب ملكة جمال العرب منها لعام 2019 وذهب إلى وصيفتها فريال حمامة.

- تحب الرياضة وتهتم بها ومن هنا تعرفت على زوجها محمد أبو جبل ونشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج.