اتحاد الكرة يتحدى الزمالك ويتمسك بالحكام المصريين في القمة.. والأهلي يوافق بشرط !

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حسم اتحاد الكرة، حالة الجدل حول جنسية طاقم حكام مباراتي القمة المقبلتين بين الأهلى والزمالك بالدوري المصري، مؤكدا تمسكه بتعيين حكام مصريين.

وقال اتحاد الكرة في بيان :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم مجددا على ثقته الكبيرة في التحكيم المصري وحكامه الذين يعدون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي يستند إليه الاتحاد المصري في إدارته لمسابقاته المحلية، مما يجعل الحكم المصري هو الخيار الأفضل لإدارة لقاء القمة المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أنه رغم احترامه لرؤية عناصر المسابقة كافة، إلا أن التوقيت الحالي يعد الأنسب في العودة مرة إخرى لإسناد مهمة إدارة مباراة القمة إلى الحكام المصريين الذين يلقون دائما كل التقدير في المسابقات الأفريقية التي يتواجدون في مبارياتها ببطولاتها المختلفة بشكل دائم وإيجابي وبفاعلية.

ويأمل الاتحاد المصري أن يجد حكامه الأكفاء التشجيع الملائم من كل الأطراف لما في ذلك من ارتقاء باللعبة.

وأضاف البيان أن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يؤكد على هذه المعاني فإنه يضع نصب عينيه في الوقت نفسه مصالح أطراف المسابقة كافة ومصلحة المسابقة ذاتها ومدى تأثيرها على الكرة المصرية بشكل عام، وسعيًا نحو وضعها في مكانتها الملائمة على مستوى العالم وهي تحتفل هذا العام بمرور مائة سنة على انطلاقتها ، الأمر الذي يجعلها في مصاف متقدمة ومحط أنظار دول عديدة.

وختم الاتحاد بيانه، قائلا: "إن كل هذه المعاني الإيجابية تجعل الاتحاد المصري على ثقة بدعم كافة الأطراف على كل مستوياتها لهذا التوجه الذي آن الآوان للتمسك به".

اعتراض الزمالك

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قد أرسلت خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري.

وشدد خطاب الزمالك على الالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.

موقف الأهلي

من جانبه، يوضح المتحدث الإعلامي لنادي الأهلي، جمال جبر، أن النادي الأحمر ليس لديه مشكلة في أن يكون طاقم تحكيم لقاء القمة مصريًا.

ويضيف جبر لموقع "سكاي نيوز عربية": "نطالب فقط أن يكون حكم اللقاء على قدر الحدث، ولديه خبرة دولية وشخصية قوية للتعامل مع مباراة (الديربي)، لضمان غياب الأخطاء التحكيمية عن اللقاء، ليخرج بشكلٍ يليق بالرياضة المصرية".

كما يتابع قائلًا: "باختصار نريد أن يكون حكم اللقاء من (التصنيف الأول) بغض النظر عن جنسيته سواء كان مصريًا أو أجنبيًا".

وأكد جبر في ختام تصريحاته أن النادي الأهلي يثق تمامًا في اختيار اتحاد الكرة لطاقم تحكيم اللقاء، وأنه سيكون على قدر حدث كروي مهم يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة على المستوى المحلي والقاري.

وتقام المباراة يوم 18 أبريل الجاري في إطار مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

يُشار إلى أن الأهلي حصد 27 نقطة خلال 11 لقاء، بينما حصد الزمالك 33 نقطة خلال 14 مباراة في الدوري المصري الممتاز، ليحتل النادي الأبيض صدارة الدوري وبينما يأتي المارد الأحمر ثالثًا في جدول الترتيب.