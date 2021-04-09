بطولة انكلترا: أرتيتا يؤكد التزام أوباميانغ الكليّ بأرسنال

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لندن : أفاد الاسباني ميكل أرتيتا مدرب ارسنال الانكليزي لكرة القدم أن مهاجمه الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ ملتزم "كلياً" بالفريق، على الرغم من تراجع مستواه وتعرضه لانتقادات تذكر بوضع الالماني مسعود أوزيل مع "المدفعجية" قبل رحيل الاخير إلى الدوري التركي.

وكان أوباميانغ الذي يحمل شارة القيادة مدد عقده العام الماضي مع أرسنال لفترة ثلاثة أعوام، لكنه مذاك يعاني للعودة إلى مستواه السابق وهز الشباك.

ولم يسجل المهاجم الغابوني الدولي البالغ 31 عاماً، سوى 9 أهداف في 25 مباراة خاضها في الدوري الانكليزي الممتاز هذا الموسم، مقابل 22 في الموسم الماضي.

وبدأ البعض يقارن مسيرة أوباميانغ بزميله السابق الألماني أوزيل صاحب الأجر المرتفع حينها والمتراجع مستواه، قبل أن يقرر أرتيتا الاستغناء عن خدماته وتحريره للرحيل إلى فنربغشه التركي.

غير أن مدرب أرسنال لم يجد أي مزايا في المقارنة بين الحالتين، وقال لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية "أنا دائماً متفائل بالنسبة للمستقبل، ولكن في حال فكرت بأمور حدثت في الماضي أو مقارنة حالات مختلفة وشخصيات، فأنا لن أفعل ذلك".

وعندما سُئل ما إذا كان أوباميانغ ملتزما بقضية "المدفعجية"، أضاف أرتيتا بكلمة "كلياً".

ويصارع "الغانرز" في منتصف الترتيب حيث يحتل المركز العاشر برصيد 42 نقطة قبل أن يحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد الاحد في المرحلة 31، وبات مهدداً بالخروج من مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد تعادله القاتل على أرضه 1 1 الخميس أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي في ذهاب الدور ربع النهائي.

ودخل أوباميانغ بديلاً في الشوط الثاني، ومرر كرة هدف التقدم لزميله العاجي نيكولاس بيبي، لكن الضيوف خطفوا التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر توماش هولس.

وعبّر أرتيتا عن سروره من تأثير أوباميانغ على مجريات المباراة.

ورأى المدرب الاسباني أنه في "مسابقة يوروبا ليغ الكل ساهم في طريقة مختلفة، الفريق بأسره ساهم، ودوره (أوباميانغ) كان الجلوس على مقاعد البدلاء والتأثير، وقد قام بذلك".